Круговой: «Буду бороться за место в составе «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался относительно своего места в составе «сине-бело-голубых».

«Буду бороться за место в составе, стараться выиграть конкуренцию именно в «Зените», — цитирует слова футболиста российской национальной команды «Матч ТВ». Отметим, что ранее руководство петербургской команды приняло решение сохранить левого защитника в своих рядах.

В текущей кампании на счету воспитанника петербургского футбола 15 поединков в футболке клуба из Северной столицы, в которых он отметился одной результативной передачей.