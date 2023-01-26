Стало известно, сколько Дзюба заработает в «Пари НН»

Российский нападающий Артём Дзюба и «Пари НН» в настоящий момент обсуждают условия личного контракта футболиста, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, изначально стороны планировали подписать соглашение до конца нынешнего сезона с зарплатой в 20 миллионов рублей, однако впоследствии эта сумма была снижена до 12 миллионов и бонусов.

Также отмечается, что зарплата 35-летнего полузащитника Дениса Глушакова, который в настоящий момент находится в «Пари НН» на просмотре, составит около миллиона рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Дзюба уже подписал контракт с «Пари НН», однако позже клуб опроверг эту информацию.

После 17 туров РПЛ нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.