​Малком догнал Промеса и Писарского на вершине рейтинга бомбардиров РПЛ

В субботу «Зенит» проводит домашний матч 18-го тура чемпионата России против «Пари НН». В начале второго тайма команда Сергея Семака отпраздновала второй гол. Автором дубля стал бразильский атакующий полузащитник Малком.

Забив дважды, Малком догнал Куинси Промеса и Владимира Писарского на вершине рейтинга бомбардиров сезона Премьер-лиги. Бразилец, нидерландец и россиянин записали на свой счёт по 14 результативных ударов.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.