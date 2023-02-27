Игрок «Пари НН» Михайлов: «Не мы принимали Глушакова, он сам нас принял к себе»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Ярослав Михайлов рассказал, как в команде приняли опытного российского хавбека Дениса Глушакова. 36-летний полузащитник, напомним, подписал контракт с нижегородцами до конца текущего сезона с возможностью продления, а сегодня Глушаков в рамках матча Кубка России против «Звезды» из Санкт-Петербурга дебютировал за свой новый клуб.

«Как его принимать? Он сам нас принял к себе (смеется). Если серьезно, все хорошо. Денис здорово помогает, подсказывает, все как надо», - с улыбкой рассказал Михайлов «Матч ТВ».

Уже в эту субботу нижегородцы снова сыграют в Питере, однако в этот раз против подопечных Артёма Горлова сыграет не кто-то, а сам лидер РПЛ – «Зенит».