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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Майкон: «Мне кажется, что Иван попадёт в сборную Бразилии»

11 Февраля 2023 • 18:05 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший защитник сборной Бразилии и итальянского «Интера» Майкон высказался о экс-вратаре «Зенита» Иване Куарезме.

«Иван очень популярен в Бразилии. И хорошо играет — мне кажется, он попадёт в сборную Бразилии. В «Коринтиансе» он действительно себя особо ничем не зарекомендовал. Но теперь он играет в «Васко да Гаме» и достойно себя показывает», — заявил участник двух чемпионатов мира в интервью изданию Sport24. По мнению Майкона, проблема Ивана с лишним весом в период выступлений в Санкт-Петербурге была связана с операцией на колене, отметив, что такие сложности часто возникают именно после хирургических вмешательств.

Напомним, что Иван находился в составе «Зенита» на правах аренды в первой половине текущего сезона, проведя лишь четыре игры в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Майкон Иван Куарезма
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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