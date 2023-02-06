Чистяков рассказал о задачах «Зенита» на оставшуюся часть сезона

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от второй части текущего сезона.

Напомним, что после 17 туров российского чемпионата петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка. Преимущество «сине-бело-голубых» над вторым «Спартаком» составляет шесть очков.

«Задача одна — стараться выиграть в каждом матче. Есть и Кубок, и чемпионат, так что со всех сторон будет интересно. Хочется, чтобы по итогам сезона на форме «Зенита» появилась вторая звезда на груди», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Свой первый матч в рамках РПЛ после зимней паузы «Зенит» проведёт 4 марта против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.