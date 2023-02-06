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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков рассказал о задачах «Зенита» на оставшуюся часть сезона

06 Февраля 2023 • 11:39 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от второй части текущего сезона.

Напомним, что после 17 туров российского чемпионата петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка. Преимущество «сине-бело-голубых» над вторым «Спартаком» составляет шесть очков.

«Задача одна — стараться выиграть в каждом матче. Есть и Кубок, и чемпионат, так что со всех сторон будет интересно. Хочется, чтобы по итогам сезона на форме «Зенита» появилась вторая звезда на груди», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Свой первый матч в рамках РПЛ после зимней паузы «Зенит» проведёт 4 марта против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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