Спортивный директор «Пари НН» рассказал, почему Глушаков не сыграл с «Зенитом»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов назвал причину, по которой Денис Глушаков пропустил встречу Премьер-лиги против «Зенита».

«Глушаков пропустил матч с «Зенитом» по причине травмы. У него микроповреждение. Я не тренер, поэтому не могу назвать ближайшие сроки, когда мы сможем увидеть Дениса на поле», — заявил функционер коллектива РПЛ в интервью изданию Sport24. По его мнению, хавбек будет доступен тренерскому штабу уже во встрече Кубка России против «Ростова», которая пройдёт 16 марта.

Напомним, что Денис Глушаков присоединился к «Пари НН» зимой на правах свободного агента после разрыва соглашения с «Химками».