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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барбоза — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Любой игрок «Зенита» будет востребован на рынке»

07 Февраля 2023 • 12:14 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский гранд хотел забрать 25-летнего бразильца бесплатно, воспользовавшись правилом ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Барбоза не исключил, что «ПСЖ» попытается пригласить Малкома следующим летом.

«Надо посмотреть, как будет играть Малком, и в зависимости от этого говорить о возможном переходе в «ПСЖ». Любой игрок «Зенита» будет востребован на рынке. Это европейский топ-клуб», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забив в них 15 голов и отдав семь результативных передач. Цвета «Зенита» бразилец защищает с лета 2019 года, ранее он выступал за «Барселону», «Бордо» и «Коринтианс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Паулу Барбоза Малком Филипе
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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