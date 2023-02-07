Агент Барбоза — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Любой игрок «Зенита» будет востребован на рынке»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский гранд хотел забрать 25-летнего бразильца бесплатно, воспользовавшись правилом ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Барбоза не исключил, что «ПСЖ» попытается пригласить Малкома следующим летом.

«Надо посмотреть, как будет играть Малком, и в зависимости от этого говорить о возможном переходе в «ПСЖ». Любой игрок «Зенита» будет востребован на рынке. Это европейский топ-клуб», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забив в них 15 голов и отдав семь результативных передач. Цвета «Зенита» бразилец защищает с лета 2019 года, ранее он выступал за «Барселону», «Бордо» и «Коринтианс».