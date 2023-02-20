Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» объяснил, за счет чего молодые российские игроки смогут конкурировать с лучшими футболистами в мире.

«Такая глупость полагать, что они (Малком и Клаудиньо – Прим. «Евро-Футбол.Ру») сейчас придут и места займут наших футболистов. Или они придут и наших игроков научат. Только это мы видим. Надо тренировать мальчишек. Вот они маленькие: 6, 8, 10, 14, 16 лет, их надо тренировать, я ещё раз повторяю. Если их будут тренировать правильно, если у них будут условия, то их места никто не займёт. Будут конкурировать с любыми игроками из любой страны. Инвалиды что ли у нас? Нормальные ребята», — сказал Гаджиев.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России. В Премьер-лиге «Зенит» занимает первое место после 17 туров, команда Сергея Семака набрала 42 очка. Ближайший преследователь «Спартак» отстаёт на шесть очков.