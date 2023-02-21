Петербургский «Зенит» может снова попытаться подписать полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. Об этом сообщает источник сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру».

Особенно сильно петербургский клуб будет нуждаться в переходе динамовца в том случае, если команду покинет полузащитник Далер Кузяев, что очень вероятно, так как россиянин пока не подписывает новый контракт с «сине-бело-голубыми», а соглашение истекает уже грядущим летом.

25-летний Даниил Фомин – один из лидеров «Динамо», в текущем сезоне на счету воспитанника академии «Краснодара» три гола и четыре ассиста в 22 матчах во всех турнирах.