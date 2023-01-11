Семшов: «Если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался на тему важности бразильских легионеров для состава «сине-бело-голубых».

«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда. На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе», — заявил Семшов, чьи слова приводит Metaratings.ru.

В качестве примера экс-игрок сборной России вспомнил осенние игры, в которых именно бразильцы добывали для клуба результат. По мнению эксперта, без столь ярких легионеров лидерскую роль может взять кто-то из россиян, однако такого яркого выступления без помощи иностранцев всё равно не будет.

Напомним, что в составе петербургского клуба на данный момент числятся семь бразильцев. Ещё два игрока присоединятся к команде из Северной столицы позже.