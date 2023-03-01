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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола, считает Прохин

01 Марта 2023 • 20:29 Комментировать
Зенит
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Пари НН
1 1.17 X 7.30 2 17.00
04.03 16:30

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, готова ли команда к борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнется неудачная серия. На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее», — цитирует Прохина Sport24.

21-летний футболист в сезоне-2022/23 принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. На одну позицию выше расположился «Спартак» (36 очков), а лидером чемпионата является «Зенит» (42).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Данила Прохин
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