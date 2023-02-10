Нигматуллин оценил переход Глушакова в «Пари НН»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин поделился мнением об официальном переходе 36-летнего хавбека Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Ему было тяжело в «Химках» - это проект, который изначально был «гниющим фруктом», но у Дениса не всё потеряно и я уверен, что он подтвердит свой уровень в новой команде. Отличный вариант для Глушакова, у него есть всё – опыт, футбольное мастерство и отличное здоровье, желаю ему удачи!», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что Глушаков покинул «Химки» этой зимой. Игрока, помимо нижегородского коллектива, сватали в «Торпедо», «Факел» и даже «Локомотив».