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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин оценил переход Глушакова в «Пари НН»

10 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин поделился мнением об официальном переходе 36-летнего хавбека Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Ему было тяжело в «Химках» - это проект, который изначально был «гниющим фруктом», но у Дениса не всё потеряно и я уверен, что он подтвердит свой уровень в новой команде. Отличный вариант для Глушакова, у него есть всё – опыт, футбольное мастерство и отличное здоровье, желаю ему удачи!», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что Глушаков покинул «Химки» этой зимой. Игрока, помимо нижегородского коллектива, сватали в «Торпедо», «Факел» и даже «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Денис Глушаков Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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