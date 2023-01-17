Рапопорт: «Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался об обмене игроков между «сине-бело-голубыми» и «Коринтиансом».

«Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная. Потому что нападающий Юри Алберто не захотел играть в Петербурге. В него были вложены деньги. Клуб «Коринтианс», куда ушел летом Алберто, предложил такую схему. Все же игроки в Бразилии высокого уровня», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство чемпиона России могло и не просматривать подписанных игроков. Рапопорт считает, что ставка на бразильцев понятна из-за сложностей с подписанием европейских футболистов, вспомнив пример «Шахтёра», который известен схожей трансферной политикой, приносившей результат.

Напомним, что по итогам недавнего обмена игроками «Зенита» стали Роберт Ренан, Педро Энрике и Ду Кейрос. В обратном направлении отправились Юри Алберто и Иван Куарезма.