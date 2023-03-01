Дзюба: «С Семаком по сей день не общаемся»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об отношениях с наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«Мы даже с ним не разговаривали и по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и всё. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым, не разговаривал. Ему, наверное, было неудобно всё сказать в лицо», — рассказал экс-нападающий «Зенита» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его мнению, Семак не решает вопрос о будущем игроков в клубе, лишь высказывая свои пожелания. Также Дзюба отметил, что специалист избегает неприятных разговоров, из-за чего у них не было прощальной беседы.

Напомним, что Артём Дзюба выиграл четыре золотых медали Российской премьер-лиги под руководством Сергея Семака в петербургском клубе в период с 2019 по 2022 год.