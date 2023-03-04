Челси - Лидс: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Челси» проваливает матч за матчем, несмотря на многомиллионную закупку игроков в январе. В 2023 году «синие» выиграли лишь один поединок из 13, уступив в шести играх в целом и в трех последних подряд. Пора уже лондонцам выходить на победную тропу и прессинговать претендентов на еврокубки. Да и соперник удобный - «Лидс», который лишь в прошлом туре покинул зону вылета.

Кто победит сегодня, можно узнать после 18:00, когда начнется телепоказ матча на «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.