Агент: «Основная цель Сутормина — биться за место в составе «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, заявил о том, что его клиент не планирует покидать петербургский клуб и хочет побороться за место в основном составе «сине-бело-голубых».

«Планы Алексея на будущее — готовиться к следующей игре. Лёша настраивается на каждую игру, хочет конкурировать и играть в основе как можно чаще. Основная цель — биться за место в составе», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний Сутормин провёл за «Зенит» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2025 года.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.