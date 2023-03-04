Как и в прошлом тайме матча 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН», «Зенит» снова забил быстрый гол. И ещё раз автором результативного удара чемпионов страны стал форвард Малком. На сей раз Андрей Мостовой взял игру на себя на левом фланге, технично проник в штрафную и мягко набросил мяч к линии вратарской, Малком здорово ускорился и сыграл на опережение, головой пробил в цель. Счет стал 2:0 в пользу «Зенита».

Видео голевой атаки представлено ниже. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.