Агент Самошникова: «Мы контактировали с «Зенитом»

Евгений Моисеев, представитель игрока «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о переговорах с руководством петербургского «Зенита».

«Мы контактировали с «Зенитом» — уже зимой на нас вышли представители клуба, но у Ильи есть контракт с «Рубином». Если клубы договорятся между собой и будет действительный интерес, то состоится предметный разговор», — рассказал агент футболиста российской сборной в интервью изданию Sport24.

Моисеев отметил, что о конкретном разговоре пока что ничего не известно. По словам представителя игрока, у него нет информации о встрече Самошникова с генеральным директором «сине-бело-голубых» Александром Медведевым.

Напомним, что ранее появились слухи о проваленном медицинском осмотре защитника в московском «Локомотиве», которые Моисеев опроверг.