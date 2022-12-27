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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Самошникова: «Мы контактировали с «Зенитом»

27 Декабря 2022 • 15:11 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Евгений Моисеев, представитель игрока «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о переговорах с руководством петербургского «Зенита».

«Мы контактировали с «Зенитом» — уже зимой на нас вышли представители клуба, но у Ильи есть контракт с «Рубином». Если клубы договорятся между собой и будет действительный интерес, то состоится предметный разговор», — рассказал агент футболиста российской сборной в интервью изданию Sport24.

Моисеев отметил, что о конкретном разговоре пока что ничего не известно. По словам представителя игрока, у него нет информации о встрече Самошникова с генеральным директором «сине-бело-голубых» Александром Медведевым.

Напомним, что ранее появились слухи о проваленном медицинском осмотре защитника в московском «Локомотиве», которые Моисеев опроверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Илья Самошников Евгений Моисеев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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