Тарханов: «Зенит» вкладывает деньги в хороших легионеров»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».

«У них одна задача – это первое место, поэтому и деньги вкладываются в легионеров хорошего уровня. Просто клубу нужен определённый уровень, занимая который они смогут достигать высоких результатов. Поэтому «Зенит» и рассчитывает на помощь иностранных игроков», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

«Зенит» часто критикуют за то, что в клубе не дают возможность проявлять себя молодым игрокам.

«Сейчас у них на сборах много новичков, а также молодых игроков. Это хорошая возможность для того, чтобы расти и создавать конкуренцию», - добавил Тарханов.