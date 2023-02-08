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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Зенит» вкладывает деньги в хороших легионеров»

08 Февраля 2023 • 22:51 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».

«У них одна задача – это первое место, поэтому и деньги вкладываются в легионеров хорошего уровня. Просто клубу нужен определённый уровень, занимая который они смогут достигать высоких результатов. Поэтому «Зенит» и рассчитывает на помощь иностранных игроков», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

«Зенит» часто критикуют за то, что в клубе не дают возможность проявлять себя молодым игрокам.

«Сейчас у них на сборах много новичков, а также молодых игроков. Это хорошая возможность для того, чтобы расти и создавать конкуренцию», - добавил Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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