Игрок «Пари НН» Стоцкий: «Мы хотим закрепиться в элите»

Игрок «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассказал о планах команды на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Мы хотим закрепиться в элите, а не бултыхаться в районе 11–12 места. Кроме того, хочу помогать своим опытом молодым игрокам — вполне достойная цель, мне кажется», — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 туров коллектив из Нижнего Новгорода занимает 12-е место, набрав 19 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов. Стоцкий в 15 поединках сезона забил один гол и сделал две результативные передачи.