Глушаков прокомментировал своё отсутствие в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, почему не принимает участие в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«К сожалению, сегодня не могу принять участие в матче. Получил небольшую травму. С такими командами, как «Зенит», надо быть готовыми на 120 процентов, а я не могу быть на столько процентов готов», — сказал Глушаков в своем телеграм-канале.

Было принято совместное решение, что нужно себя поберечь и сыграть в следующем матче против «Ростова», добавил хавбек.

Напомним, 35-летний Глушаков перебрался в «Пари НН» минувшей зимой из «Химок». Футболист уже дебютировал на команду, сыграв 33 минуты в Кубке России.