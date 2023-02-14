Домингес – о Семаке: «У него были очень хорошие предпосылки, чтобы стать тренером»

Бывший аргентинский футболист Алехандро Домингес высказался о своём бывшем партнёре по казанскому «Рубину» - Сергее Семаке. Вместе они играли за казанский клуб в конце «нулевых».

«У него были очень хорошие предпосылки, чтобы стать тренером, Семак всегда имел авторитет в клубе и был лидером команды. Жаль, что я не могу увидеть, как играет его команда, но по результатам можно сказать, что он проводит хорошую работу. Я рад за Сергея», - цитирует Домингеса «Матч-ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне Семак успешно ведёт «Зенит» к пятому чемпионству в РПЛ подряд – у «сине-бело-голубых» шестиочковое преимущество над московским «Спартаком» со второго места.