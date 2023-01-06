Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»

06 Января 2023 • 22:04 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела покритиковал пока что безработного российского форварда Артёма Дзюбу. Сегодня стало известно, что 34-летний Дзюба предложил себя середняку РПЛ – «Пари НН».

«Ему должно быть стыдно предлагать себя командам РПЛ. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он добавил, что нижегородскому клубу лучше дать шанс молодым игрокам, нежели Дзюбе.

Напомним, что начал Дзюба текущий сезон в Турции, но его история в клубе «Адана Демирспор» быстро закончилась уже в ноябре-месяце, когда он перестал попадать в состав и расторг контракт с командой. С ноября Дзюба без клуба. На неделе появились слухи, связывающие россиянина с другой турецкой командой – «Сивасспором», который борется за выживание в чемпионате Турции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
22:04 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Смородская уверена, что Галактионову по силам совмещать две должности
21:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие: «Решение о будущем игрока примем летом»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» и «Ахмат» обсуждают переход Трошечкина
20:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал переход Агапова в ЦСКА вынужденной покупкой
20:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отметил слабые места «Локомотива»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Новоборанец ЦСКА Агапов попрощался с бывшим клубом
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Уход Ловрена из «Зенита» не сравнить с потерей Гранквиста для «Краснодара» 1 эксклюзив
20:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев - о Галактионове: «Совмещать работу в клубе и сборной нежелательно»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду»
20:06 · Россия. Первая лига
Адеола покинул «Родину»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за медали
19:28 · Россия. Премьер-лига
Колыванов уверен, что приток легионеров только поможет РПЛ
19:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко - о Кобнане: «Непонятно пока, как он впишется в игру «Краснодара»
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Агапов в субботу летит на сбор с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем