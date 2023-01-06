Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела покритиковал пока что безработного российского форварда Артёма Дзюбу. Сегодня стало известно, что 34-летний Дзюба предложил себя середняку РПЛ – «Пари НН».

«Ему должно быть стыдно предлагать себя командам РПЛ. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он добавил, что нижегородскому клубу лучше дать шанс молодым игрокам, нежели Дзюбе.

Напомним, что начал Дзюба текущий сезон в Турции, но его история в клубе «Адана Демирспор» быстро закончилась уже в ноябре-месяце, когда он перестал попадать в состав и расторг контракт с командой. С ноября Дзюба без клуба. На неделе появились слухи, связывающие россиянина с другой турецкой командой – «Сивасспором», который борется за выживание в чемпионате Турции.