Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Масоэро нет никакой травмы»

11 Февраля 2023 • 10:45 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Рикардо Алонсо Баррера, агент защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, рассказал о текущем состоянии своего клиента.

Как сообщает портал Transfermarkt, 28-летний аргентинец получил повреждение — растяжение задней части голени.

«У Лукаса нет никакой травмы, он ежедневно тренируется с командой, сегодня он также занимался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Баррера подчеркнул, что Масоэро пока не планирует покидать нижегородский клуб. Напомним, южноамериканец выступает за «Пари НН» с 2021 года. Действующий контракт Масоэро с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл 13 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
11:02 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились казахстанским футболистом
11:01 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Торпедо» и «Крыльев Советов»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Масоэро нет никакой травмы»
10:44 · Кубок России
Хлусевич: Поднимал ли зимний Кубок РПЛ? Лучше взять Кубок России
10:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Глушаков усилит «Пари НН», он поведёт команду за собой
10:28 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Дзюба — топовый российский нападающий»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сообщил, что планирует получать тренерскую лицензию
10:07 · Россия. Премьер-лига
Кински — о назначении Кержакова в «Кармиотиссу»: «Если он хочет работать тренером, то принял правильное решение»
09:57 · Кубок России
Литвинов – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Не думаю, что это добавит особого противостояния»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Нападающего уровня Дзюбы тяжело найти в российском футболе» 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: Хлусевич был диджеем в раздевалке «Спартака» после победы в зимнем Кубке РПЛ
09:39 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «На каждый матч выхожу с желанием забить»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой признался, почему раньше не принимал участие в «Кубке Легенд»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» решил подписать Дзюбу
09:08 · Россия. Премьер-лига
Агапов сравнил легионеров ЦСКА и «Зенита»
Все новости
Рекомендуем