Агент: «У Масоэро нет никакой травмы»

Рикардо Алонсо Баррера, агент защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, рассказал о текущем состоянии своего клиента.

Как сообщает портал Transfermarkt, 28-летний аргентинец получил повреждение — растяжение задней части голени.

«У Лукаса нет никакой травмы, он ежедневно тренируется с командой, сегодня он также занимался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Баррера подчеркнул, что Масоэро пока не планирует покидать нижегородский клуб. Напомним, южноамериканец выступает за «Пари НН» с 2021 года. Действующий контракт Масоэро с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл 13 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.