Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Ловрен - это серьёзная потеря»

03 Января 2023 • 07:49 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Руслан Пименов, в прошлом защищавший цвета российской сборной, прокомментировал главную новость начавшегося 2023 года - продажу Деяна Ловрена из питерского «Зенита» во французский «Лион».

Пименов считает, что подобный ход может создать российскому чемпиону определенные проблемы в обороне, которая действовала в первой половине чемпионата практически безупречно. В семнадцати матчах клуб пропустил лишь семь мячец.

- Думаю, что это серьёзная потеря для «Зенита», так как Ловрен является лидером в обороне. Но, раз отпустили, видимо, есть замена, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Пименов Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
07:49 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Ловрен - это серьёзная потеря»
06:22 · Россия. Премьер-лига
​Прудников не видит сложностей для «Зенита» в уходе Ловрена
05:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уход Ловрена - это проблема»
01:36 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов считает, что «Зенит» выиграет от ухода Ловрена
00:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова отказался комментировать слухи об уходе своего клиента
00:35 · Россия. Премьер-лига
Титов считает, что Промес может побить рекорд Симоняна
02 Января
23:40 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Дмитрия Тарасова забралась в сугроб в новогоднюю ночь
21:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Уход Ловрена - потеря для «Зенита»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Интерес к Дивееву есть»
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Смородская адресовала пожелание «Локомотиву»
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба входит в тройку самых дорогих игроков без клуба
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Не позорься!»: Пономарёв советует Дзюбе завершить карьеру
17:41 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали о том, как состоялся трансфер Ловрена 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Олич – об уходе Ловрена из «Зенита»: «Наверное, он хочет поиграть на самом высоком уровне»
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после ухода Ловрена из «Зенита»
Все новости
Рекомендуем