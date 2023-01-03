Пименов: «Ловрен - это серьёзная потеря»

Руслан Пименов, в прошлом защищавший цвета российской сборной, прокомментировал главную новость начавшегося 2023 года - продажу Деяна Ловрена из питерского «Зенита» во французский «Лион».

Пименов считает, что подобный ход может создать российскому чемпиону определенные проблемы в обороне, которая действовала в первой половине чемпионата практически безупречно. В семнадцати матчах клуб пропустил лишь семь мячец.

- Думаю, что это серьёзная потеря для «Зенита», так как Ловрен является лидером в обороне. Но, раз отпустили, видимо, есть замена, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».