Ломбертс назвал Аршавина лучшим российским одноклубником

Бывший бельгийский центральный защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал Андрея Аршавина лучшим из россиян, с которым он когда-либо играл в одной команде.

«Это определенно лучший русский, с которым я вместе играл. Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше», - цитирует Ломбертса Sport24.ru.

Бывший зенитовец добавил, что Аршавин вполне мог стать лидером атаки в лондонском «Арсенале», но не знает, почему у него не получилось закрепиться в обойме «канониров» на более долгий срок.

Ломбертс выступал за «сине-бело-голубых» 10 лет – с 2007 по 2017 год. Сейчас бывший защитник в возрасте 37 лет работает тренером в бельгийском клубе «Гент».