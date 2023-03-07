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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Fan ID нужно убирать, футбол – это игра для болельщиков»

07 Марта 2023 • 19:48 Комментировать (1)
Зенит
3:0
Пари НН
окончен

Бывший футболист Валерий Кечинов высказал своё мнение насчёт отрицательного эффекта введения Fan ID в Российской премьер-лиге.

«Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже. Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол – это игра для болельщиков», — считает Кечинов, речь которого приводит «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент паспорт болельщика обязателен для прохода на все стадионы и все матчи чемпионата России.

Полное введение Fan ID сказалось на посещаемости игр РПЛ в 18-м туре. На домашний поединок петербургского «Зенита» против «Пари НН» (3:0) пришло 19705 человек, что стало наилучшим результатом среди всех матчей тура.

Отметим, что команда из Санкт-Петербурга является лидером турнирной таблицы чемпионата. В активе коллектива Сергея Семака 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Кечинов fan id
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Комментарии (1)
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Kirolnic
07 Марта 2023 в 20:27
Баранов, что идут на убой всегда хватало - принявшив FAN ID посвящается...
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