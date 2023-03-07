Кечинов: «Fan ID нужно убирать, футбол – это игра для болельщиков»

Бывший футболист Валерий Кечинов высказал своё мнение насчёт отрицательного эффекта введения Fan ID в Российской премьер-лиге.

«Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже. Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол – это игра для болельщиков», — считает Кечинов, речь которого приводит «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент паспорт болельщика обязателен для прохода на все стадионы и все матчи чемпионата России.

Полное введение Fan ID сказалось на посещаемости игр РПЛ в 18-м туре. На домашний поединок петербургского «Зенита» против «Пари НН» (3:0) пришло 19705 человек, что стало наилучшим результатом среди всех матчей тура.

Отметим, что команда из Санкт-Петербурга является лидером турнирной таблицы чемпионата. В активе коллектива Сергея Семака 45 очков.