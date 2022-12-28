Агент Ивана оценил перспективы остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, представитель голкипера петербургского «Зенита» Ивана Куарезмы, оценил дальнейшие перспективы своего клиента.

«Ещё ничего не решено, покинет ли Иван «Зенит» зимой», — заявил агент бразильского вратаря, чьи слова приводит«Чемпионат».

Напомним, что Куарезма переехал в Северную столицу этим летом на правах аренды из «Коринтианса» вместе с Густаво Мантуаном. На его счету четыре игры в футболке «Зенита», каждую из которых он провёл в рамках Фонбет Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» решил отправить своего игрока в «Васко да Гаму» для получения игровой практики.