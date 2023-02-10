Тихонов отреагировал на переход Глушакова в «Пари НН».

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на официальный переход Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Денис может помочь клубу своим опытом и мастерством. Он был капитаном в «Химках» и «Спартаке». Думаю, он может помочь «Пари НН», тем более он умеет, знает, как играть в умный футбол», - цитирует Тихонова «Спорт День за Днём».

Тихонов добавил, что перспективы у Глушакова в его 36 лет хорошие и самое главное, что он остался в клубе РПЛ. Напомним, что этой зимой опытный хавбек покинул аутсайдер РПЛ - подмосковные «Химки».

Положение «Пари НН» более завидное, чем у «Химок» - нижегородцы отрываются от зоны стыковых матчей на шесть очков, от зоны вылета – на семь.