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Тихонов отреагировал на переход Глушакова в «Пари НН».

10 Февраля 2023 • 22:51 Комментировать
Зенит
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Пари НН
04.03 16:30

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на официальный переход Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Денис может помочь клубу своим опытом и мастерством. Он был капитаном в «Химках» и «Спартаке». Думаю, он может помочь «Пари НН», тем более он умеет, знает, как играть в умный футбол», - цитирует Тихонова «Спорт День за Днём».

Тихонов добавил, что перспективы у Глушакова в его 36 лет хорошие и самое главное, что он остался в клубе РПЛ. Напомним, что этой зимой опытный хавбек покинул аутсайдер РПЛ - подмосковные «Химки».

Положение «Пари НН» более завидное, чем у «Химок» - нижегородцы отрываются от зоны стыковых матчей на шесть очков, от зоны вылета – на семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Денис Глушаков Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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