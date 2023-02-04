Мостовой: «Дзюбе ещё не надо завершать карьеру»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.

«Дзюбе ещё не надо завершать карьеру. Все удивлены, почему он до сих пор не может найти клуб. Наверное, тут есть нефутбольные причины», — заявил экс-полузащитник «Сельты» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, бывший капитан российской сборной ещё несколько лет может выступать в Премьер-лиге, выразив надежду на то, что мы увидим Артёма в какой-нибудь команде.

Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента после разрыва соглашения с турецким коллективом «Адана Демирспор».