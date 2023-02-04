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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Дзюбе ещё не надо завершать карьеру»

04 Февраля 2023 • 18:43 Комментировать
Зенит
...
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04.03 16:30

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.

«Дзюбе ещё не надо завершать карьеру. Все удивлены, почему он до сих пор не может найти клуб. Наверное, тут есть нефутбольные причины», — заявил экс-полузащитник «Сельты» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, бывший капитан российской сборной ещё несколько лет может выступать в Премьер-лиге, выразив надежду на то, что мы увидим Артёма в какой-нибудь команде.

Напомним, что с ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента после разрыва соглашения с турецким коллективом «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба
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