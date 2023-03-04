Мор рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, чего по его мнению не хватило «красно-белым» для победного исхода в матче с «Уралом». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Сказалось, что не было Джикии и Чернова. Тот футбол, в который играет «Спартак», подразумевает, что защитники должны обладать сильными индивидуальными качествами. И сыгранность в этой линии нужна. Потому что «Спартак» обороняется качеством, а не количеством. Когда это качество теряется, то команда пропускает голы», — считает Мор, речь которого процитировало издание «РБ Спорт».

Ничейный результат поединка с уральской командой увеличил отставание москвичей от лидирующего в турнирной таблице чемпионата России петербургского «Зенита», который без труда обыграл «Пари НН» со счётом 3:0. Теперь разрыв между клубами из Москвы и Санкт-Петербурга возрос до 8 очков.

В активе «Урала» 22 балла и 10-е место в РПЛ.