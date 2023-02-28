Сулейманов продлит контракт с «Пари НН»

Нападающий Тимур Сулейманов продлит трудовое соглашение с «Пари НН».

Как сообщает «РБ Спорт», новый контракт 22-летнего форварда с нижегородским клубом будет рассчитан до лета 2026 года. Источник отмечает, что заработная плата футболиста будет увеличена.

Сулейманов выступает за «Пари НН» с 2021 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий договор нападающего с клубом действует до лета 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Сулейманова составляет один миллион евро.