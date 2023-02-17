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Неценко: «Думаю, что в матче против «Сепахана» будет использован основной состав «Зенита»

17 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Известный комментатор Александр Неценко высказался о предстоящем товарищеском матче между «Зенитом» и иранским «Сепаханом».

По мнению журналиста, предстоящая встреча должна получиться интересной, поскольку это будет последний товарищеский матч «Зенита» перед возобновлением сезона. Поэтому не исключено, что в составе «сине-бело-голубых» против «Сепахана» выйдут футболисты основного состава.

«Очевидно, что Семак заинтересован в том, чтобы как можно лучше подготовить именно основой состав. В первую очередь, думаю, что именно он и будет использован в мачте против иранской команды, чтобы подготовить костяк к возобновлению соревнований», — приводит слова Неценко «Матч ТВ».

Матч «Сепахан» — «Зенит» состоится сегодня, 17 февраля, в Исфахане. Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан Александр Неценко
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