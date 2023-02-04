Гаджиев назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Европе

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев назвал имена отечественных наставников, которые могли бы успешно тренировать в Европе.

«Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», — заявил Гаджиев в интервью «Чемпионату».

Бердыев в декабре возглавил «Сочи», в то время как Карпин и Семак успешно руководят «Ростовом» и «Зенитом» соответственно. Напомним, что Курбан Бекиевич ранее пробовал силы в турецком «Генчлербирлиги» и казахстанском «Кайрате», в то время как нынешний тренер российской сборной с 2014 по 2015 год руководил «Мальоркой».