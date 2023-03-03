Мостовой: «Справедливо ли наказали «Волгу» за инцидент с бананом? Наверное, да»

Экс-хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал наказание «Волги» со стороны КДК РФС. Напомним, в матче Кубка России с «Зенитом» фанаты ульяновской команды бросили банан в игрока «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела. За это «Волгу» оштрафовали на 500 тысяч рублей.

«Наверное, да. Всё-таки мы уже говорили, что это недопустимо. Наказание должно было какое-то быть, ну вот сделали такое», – цитирует Мостового «Спорт ден за днём».

Помимо штрафа в 500 тысяч рублей, КДК условно запретил болельщикам «Волги» посещать домашний стадион команды в следующем кубковом матче.