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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин – о Кузяеве: «Если уезжать, то сейчас, потом будет поздно»

10 Февраля 2023 • 20:22 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о нежелании полузащитника Далера Кузяева продлевать контракт со своим клубом – петербургским «Зенитом». Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом соглашении.

«Подобное желание найти себе серьёзный вызов в карьере в своё время и мне погубило карьеру. Всегда нужно быть аккуратнее в этом плане. Другое дело, что и возраст даёт о себе знать и поэтому если и уезжать играть за границу, то только сейчас. Потом будет поздно», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее рулевой «Зенита» Сергей Семак заявил, что ничего не слышал о том, что Кузяев не планирует подписывать с «сине-бело-голубыми» новое трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Нигматуллин Далер Кузяев
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