Нигматуллин – о Кузяеве: «Если уезжать, то сейчас, потом будет поздно»

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о нежелании полузащитника Далера Кузяева продлевать контракт со своим клубом – петербургским «Зенитом». Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом соглашении.

«Подобное желание найти себе серьёзный вызов в карьере в своё время и мне погубило карьеру. Всегда нужно быть аккуратнее в этом плане. Другое дело, что и возраст даёт о себе знать и поэтому если и уезжать играть за границу, то только сейчас. Потом будет поздно», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее рулевой «Зенита» Сергей Семак заявил, что ничего не слышал о том, что Кузяев не планирует подписывать с «сине-бело-голубыми» новое трудовое соглашение.