Орлов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Нужно развивать свою школу, у каждой сборной должен быть свой почерк»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможной игре бразильских футболистов «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо в составе национальной сборной России, если они получат гражданство нашей страны.

Орлов признался, что хочет, чтобы сборную России представляли свои футболисты, а не натурализованные легионеры.

«Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть своё лицо, свой почерк», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и восемь ассистов в 19 встречах. Отметим, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.