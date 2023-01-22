Угаров: «Караваев приносит пользу «Зениту» не меньше бразильцев»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Угаров высоко оценил игру Вячеслава Караваева в составе лидера РПЛ.

«Пользы он приносит не меньше, чем бразильские игроки «Зенита». Думаю, «Зенит» его не отпустит. Надо продлевать Караваева. Российский футболист, давно в «Зените». Лучше пусть россиянин играет, чем непонятно кто», - цитирует Угарова «РБ Спорт».

Напомним, Караваев переехал в Санкт-Петербург осенью 2019 года, до этого он выступал в нидерландском «Витессе». Сумма перехода составила 8 млн евро. В текущем сезоне Караваев сыграл за петербургский клуб в 16 матчах, в которых дважды ассистировал.