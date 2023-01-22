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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Угаров: «Караваев приносит пользу «Зениту» не меньше бразильцев»

22 Января 2023 • 20:26 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Угаров высоко оценил игру Вячеслава Караваева в составе лидера РПЛ.

«Пользы он приносит не меньше, чем бразильские игроки «Зенита». Думаю, «Зенит» его не отпустит. Надо продлевать Караваева. Российский футболист, давно в «Зените». Лучше пусть россиянин играет, чем непонятно кто», - цитирует Угарова «РБ Спорт».

Напомним, Караваев переехал в Санкт-Петербург осенью 2019 года, до этого он выступал в нидерландском «Витессе». Сумма перехода составила 8 млн евро. В текущем сезоне Караваев сыграл за петербургский клуб в 16 матчах, в которых дважды ассистировал.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Угаров Вячеслав Караваев
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