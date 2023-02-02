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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мейра рассказал, что общего между «Наполи» и «Зенитом» Спаллетти

02 Февраля 2023 • 10:55 Комментировать
Специя
...
Наполи
05.02 14:30

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра сравнил нынешний «Наполи», который возглавляет бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, с игрой петербургской командой под руководством итальянского специалиста.

По словам португальского футболиста, «Зенит» и «Наполи» Спаллетти объединяет одна философия, заточенная на атакующую игру.

«Обе команды много забивают — в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь», — приводит слова Мейры «Чемпионат».

Напомним, Мейра защищал цвета «Зенита» с 2009 по 2011 год. В общей сложности за «сине-бело-голубых» футболист провёл 53 матча, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Фернанду Мейра Наполи
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