Мейра рассказал, что общего между «Наполи» и «Зенитом» Спаллетти

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра сравнил нынешний «Наполи», который возглавляет бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, с игрой петербургской командой под руководством итальянского специалиста.

По словам португальского футболиста, «Зенит» и «Наполи» Спаллетти объединяет одна философия, заточенная на атакующую игру.

«Обе команды много забивают — в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь», — приводит слова Мейры «Чемпионат».

Напомним, Мейра защищал цвета «Зенита» с 2009 по 2011 год. В общей сложности за «сине-бело-голубых» футболист провёл 53 матча, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.