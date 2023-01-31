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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-футболист сборной Узбекистана Джепаров: «Специя» — не самый лучший выбор для Шомуродова» эксклюзив

31 Января 2023 • 15:46 Комментировать
Специя
...
Наполи
05.02 14:30

Бывший игрок сборной Узбекистана, дважды футболист года в Азии Сервер Джепаров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход своего соотечественника, нападающего Элдора Шомуродова из «Ромы» в «Специю».

Напомним, о трансфере Шомуродова официально было объявлено вчера, 30 января. За «Специю» 27-летний форвард будет выступать на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«Лично мне кажется, что «Специя» — не самый лучший выбор для Элдора. Скажем так, любой нападающий зависим, ему нужна поддержка, люди, которые могут создать ему ситуацию, отдать голевую передачу.  Не уверен, что в «Специи» есть условия для этого. Но в любом случае, я желаю ему большой удачи и успехов, любому футболисту нужно играть», — сказал Джепаров.

В текущем сезоне Шомуродов провёл за «Рому» восемь матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сервер Джепаров Специя Элдор Шомуродов
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