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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» разгромил «Специю» и оторвался на невероятные 16 очков

05 Февраля 2023 • 16:24 Комментировать
Специя
0:3
Наполи
окончен

В 21-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Специи» и не оставил аутсайдеру ни шанса. Правда, первый тайм получился сонным и абсолютно без моментов. Сразу после перерыва всё решилось в пользу лидера. Хвича Кварацхелия уверенно реализовал 11-метровый. Грузинский футболист опасно пробивал также и с линии штрафной - парировано, а Виктор Осимхен в сложной ситуации минимально не попал в створ. Но он исправился в середине второго тайма, оформив дубль за пять минут. После неожиданной свечи над штрафной хозяев форвард пробил в цель, опередив голкипера. Вскоре «Наполи» наказал соперника за грубую ошибку в оборону, и Кварацхелия вывел Осимхена на полупустые ворота - 3:0.

«Специя» остается аккурат над зоной вылета, а вот команда Лучано Спаллетти оторвалась от второго места уже на 16 очков.

Протокол игры  
Специя0:3Наполи
  47'Кварацхелия Хвича (0:1)
  68'Осимхен Виктор (0:2)
  73'Осимхен Виктор (0:3)
Дронговски БартломейАмпаду Этан  16'Кальдара Маттиа  51' 76' (Мальдини Даниэль ( 76') Николау ДимитрисАмьен-Аду КельвенРеца Аркадиуш  85'Бурабия МехдиЭспозито Сальваторе 86' (Висневски Пшемыслав ( 86') Агудело КевинВерде Даниэле 76' (Кроллис Раймондс ( 76') Шомуродов Элдор 76' (Ципот Тио ( 76')
Запасные: Бек Юлиус ЭскелундЗовко ПетарХольм ЭмильМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй Мариу 74' (Н'Домбеле Тангай ( 74') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр  52' 62' (Элмас Эльиф ( 62') Лосано Ирвинг  19' 46' (Политано Маттео ( 46') Осимхен Виктор 82' (Симеоне Джованни ( 82') Кварацхелия Хвича 74' (Оливера Матиас ( 74')
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
05 февраля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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