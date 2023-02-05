«Наполи» разгромил «Специю» и оторвался на невероятные 16 очков

В 21-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Специи» и не оставил аутсайдеру ни шанса. Правда, первый тайм получился сонным и абсолютно без моментов. Сразу после перерыва всё решилось в пользу лидера. Хвича Кварацхелия уверенно реализовал 11-метровый. Грузинский футболист опасно пробивал также и с линии штрафной - парировано, а Виктор Осимхен в сложной ситуации минимально не попал в створ. Но он исправился в середине второго тайма, оформив дубль за пять минут. После неожиданной свечи над штрафной хозяев форвард пробил в цель, опередив голкипера. Вскоре «Наполи» наказал соперника за грубую ошибку в оборону, и Кварацхелия вывел Осимхена на полупустые ворота - 3:0.

«Специя» остается аккурат над зоной вылета, а вот команда Лучано Спаллетти оторвалась от второго места уже на 16 очков.