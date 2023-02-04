Ди Лоренцо: «Трудно было представить, что «Наполи» сможет показывать такие результаты»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо прокомментировал успехи своей команды в текущем сезоне.

Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А с 53 набранными очками в активе, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.

«Трудно было представить, что первая половина сезона сложится настолько удачно. Мы проделали исключительную работу, которая стартовала ещё летом и продолжается изо дня в день сейчас. Атмосфера в раздевалке соответствующая – все воодушевлены и рвутся в бой. Мы становились всё более уверенными в себе с каждым матчем, и теперь нам нужно продолжать в том же духе, не останавливаясь», – цитирует журналист Альфредо Педулла крайнего защитника.