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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо: «Трудно было представить, что «Наполи» сможет показывать такие результаты»

04 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать
Специя
...
Наполи
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Через 14 ч. 41 мин.

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо прокомментировал успехи своей команды в текущем сезоне.

Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А с 53 набранными очками в активе, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.

«Трудно было представить, что первая половина сезона сложится настолько удачно. Мы проделали исключительную работу, которая стартовала ещё летом и продолжается изо дня в день сейчас. Атмосфера в раздевалке соответствующая – все воодушевлены и рвутся в бой. Мы становились всё более уверенными в себе с каждым матчем, и теперь нам нужно продолжать в том же духе, не останавливаясь», – цитирует журналист Альфредо Педулла крайнего защитника.

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Наполи Джованни Ди Лоренцо
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