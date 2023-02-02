Спаллетти обратился к болельщикам «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти попросил болельщиков продолжать оказывать поддержку команде.

Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А и с каждым туром становятся всё ближе к долгожданному чемпионству, но рулевой команды считает, что самые ответственные моменты ещё впереди: «Хочу обратиться к болельщикам «Наполи» с просьбой продолжать поддерживать нас так же, как и прежде, – сейчас мы особенно нуждаемся в этом. Мы сделаем всё для Неаполя, клуба и его истории. Нам нужно продолжать упорную работу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова специалиста.

Отрыв «Наполи» от идущего вторым «Интера» – 13 очков. 5 февраля коллектив Спаллетти сыграет на выезде против «Специи».