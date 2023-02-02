Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти обратился к болельщикам «Наполи»

02 Февраля 2023 • 22:14 Комментировать (2)
Специя
...
Наполи
1 8.00 X 5.00 2 1.38
05.02 14:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти попросил болельщиков продолжать оказывать поддержку команде.

Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А и с каждым туром становятся всё ближе к долгожданному чемпионству, но рулевой команды считает, что самые ответственные моменты ещё впереди: «Хочу обратиться к болельщикам «Наполи» с просьбой продолжать поддерживать нас так же, как и прежде, – сейчас мы особенно нуждаемся в этом. Мы сделаем всё для Неаполя, клуба и его истории. Нам нужно продолжать упорную работу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова специалиста.

Отрыв «Наполи» от идущего вторым «Интера» – 13 очков. 5 февраля коллектив Спаллетти сыграет на выезде против «Специи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
02 Февраля 2023 в 22:31
давай лучана..убей ынтригу ф сириали..))
CERG
02 Февраля 2023 в 22:25
Удачи, Сеньор! До сих пор вспоминаю футбол Зенита, который он ставил, умный, яркий..
И Наполи сейчас такой же, главное, додавить.
А потом и раздеться можно, в Италии тепло)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
22:56 · Италия. Серия А
Погба вновь задерживается с возвращением в «Ювентус»
22:51 · Италия. Серия А
Кака назвал самого опасного игрока «Интера»
22:32 · Италия. Серия А
Дармиан: «Мотивирован дать команде ещё больше»
22:28 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:24 · Италия. Серия А
Маротта рассказал, почему летом «Интер» отпустил Видаля и Санчеса
22:23 · Италия. Серия А
Кака: «Милан» победит «Интер» со счётом 2:1»
22:15 · Италия. Кубок
«Ювентус» объявил состав на игру с «Лацио»
22:14 · Италия. Серия А
Спаллетти обратился к болельщикам «Наполи» 2
21:55 · Италия. Серия А
Дзаньоло мог продолжить карьеру в Турции
21:46 · Италия. Серия А
«Рома» готова вернуть в состав Карсдорпа, конфликтующего с Моуринью
21:38 · Италия. Серия А
Беннасер не поможет «Милану» в дерби с «Интером»
21:11 · Италия. Серия А
Дармиан продлил контракт с «Интером» официально
19:17 · Италия. Серия А
В Италии обратили внимание на интересный факт – он связывает сборную Аргентины, «Наполи» и «Кремонезе»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Агент новичка «Арсенала» Кивиора рассказал об интересе топ-клубов Серии А
17:28 · Италия. Серия А
​Ещё один клуб Серии А может столкнуться со снятием очков
Все новости
Рекомендуем