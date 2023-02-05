Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может увеличить свой годовой доход за счёт бонусных выплат, прописанных в его контракте. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Осимхен получит 130 тысяч евро, если покорит отметку в 20 голов в Серии А. За каждые дополнительные пять голов нигериец будет получать ещё по 130 тысяч евро.

Базовая зарплата Виктора Осимхена составляет 4,25 миллиона евро. При попадании «Наполи» в Лигу чемпионов нигерийцу положено ещё 260 тысяч евро.

На текущий момент Виктор Осимхен записал на свой счёт 14 голов в чемпионате Италии сезона 2022/2023.

«Наполи» располагается на вершине Серии А и может стать чемпионом впервые с 1990 года.