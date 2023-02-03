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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти был признан лучшим тренером января в Серии А

03 Февраля 2023 • 14:36 Комментировать
Специя
...
Наполи
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05.02 14:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером января в итальянской Серии А. Отметим, что 63-летний специалист удостоился этой награды уже второй раз по ходу нынешнего сезона.

Напомним, что в минувшем месяце неаполитанская команда провела пять матчей, одержав в них четыре победы и потерпев одно поражение. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии команда Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка.

«В том, что «Наполи» является таким сплочённым коллективом, заслуга не только каждого в клубе, но и Лучано Спаллетти», — цитирует генерального директора Луиджи де Сьерво официальный сайт лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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