​Кварацхелия забил 10-й гол за «Наполи»

В воскресенье «Наполи» проводит гостевой матч чемпионата Италии против «Специи». Нули на табло горели до начала второго тайма, пока гости из Неаполя не заработали пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Хвича Кварацхелия, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия забил уже 10 голов за «Наполи» - 8 в Серии А и 2 в Лиге чемпионов. Также грузинский полузащитник отметился 13 результативными передачами.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Специя» - «Наполи» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.