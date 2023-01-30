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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Осимхен очень похож на Дрогба, но Дидье не нырял»

30 Января 2023 • 10:47 Комментировать (1)
Рома
...
Эмполи
04.02 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Португальский специалист обвинили нигерийца в частых симуляциях. Напомним, «джаллоросси» вчера уступили лидерам чемпионата на выезде со счётом 1:2.

«Осимхен очень похож на Дрогба, но Дидье не нырял. На месте топ-клубов я бы обратил внимание на Виктора и выложил бы за него приличные деньги. Осимхен – отличный игрок, но если ему хочется попасть в Английскую премьер-лигу, он должен прекратить нырять», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, Осимхен в нынешнем сезона является лучшим бомбардиром Серии А с 14 забитыми голами. «Наполи» вчера увеличил свой отрыв в чемпионской гонке до 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Дидье Дрогба Наполи Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
30 Января 2023 в 11:46
Дрогба не нырял???
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