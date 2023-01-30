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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Шомуродова заявил, что его клиент не рассматривал возвращение в Россию

30 Января 2023 • 23:36 Комментировать
Специя
...
Наполи
05.02 14:30

Агент узбекского форварда «Специи» Элдора Шомуродова Кахор Муминов подтвердил, что его клиент не рассматривал вариант вернуться в РПЛ из чемпионата Италии.

«Нет, варианта вернуться в РПЛ этой зимой у Элдора не было. Он хотел остаться в Италии», - рассказах Муминов «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня «Специя» официально объявила о переходе Элдора Шомуродова из «Ромы» в рамках аренды без права выкупа, столичный клуб получит за аренду игрока 1,5 млн евро.

Шомуродов выступал в РПЛ с 2017 по 2020 год в составе «Ростова», а позже переехал в Италию. Первым клубом в новой стране для него стал «Дженоа», выступающий тогда в Серии А. Спустя год узбекский форвард перебрался в топ-клуб - «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Кахор Муминов Элдор Шомуродов
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