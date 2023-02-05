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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Специи» высмеивали покойного Марадону и не только

05 Февраля 2023 • 18:57 Комментировать
Специя
0:3
Наполи
окончен

В воскресенье в чемпионате Италии проходил матч между «Специей» и «Наполи». Команда Лучано Спаллетти отпраздновала крупную гостевую победу со счётом 3:0. Фанаты «Специи» отметились со знаком минус. Они в своих кричалках высмеивали покойного Диего Марадону – легенду «Наполи». Также болельщики команды хозяев скандировали призывы к извержению Везувия и затоплению Неаполя лавой.

После игры комментарий по поводу этих кричалок дал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Ла-Специя очень много значит для меня, я приезжаю сюда каждое лето. Надеюсь, эти фанаты смогут сказать мне то же самое в глаза на улице. Эти кричалки должны исчезнуть», - слова Спаллетти приводит CalcioMercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лучано Спаллетти Наполи Специя
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